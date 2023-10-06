Skechers Go Walk Flex Erkek Günlük Ayakkabı (Model: 216505TK-BKGY), özellikle şehir yaşamının hızlı temposuna ayak uydurmak isteyenler için tasarlanmış bir günlük spor ayakkabıdır. Samuray Sport'un sunduğu bu model, konfor, şıklık ve fonksiyonelliği bir arada sunar.





Üstün Konfor ve Teknoloji:

Air-Cooled Memory Foam® İç Taban Teknolojisi: Ayağınızın şeklini alarak mükemmel bir yastıklama sağlar ve gün boyu rahatlık sunar.

ULTRA GO® Orta Taban Teknolojisi: Hafif ve duyarlı yapısıyla her adımda enerji geri dönüşümü sağlar, böylece daha uzun süreli yürüyüşlerde bile konforu artırır.

Flex Pillars Dış Taban Teknolojisi: Farklı zeminlerde esneyerek mükemmel zemin kavrayışı ve denge sunar.

Heel Pillow Topuk Yastığı: Ayağınızın topuk kısmını güvenli bir şekilde destekler ve ekstra konfor sağlar.

Tasarım ve Fonksiyonellik: