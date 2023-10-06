Yeni sezon ürünler
1500 TL üzeri ücretsiz kargo
Yeni sezon ürünler
1500 TL üzeri ücretsiz kargo
  • 0
Skechers Go Walk Flex Erkek Günlük Ayakkabı
Skechers Go Walk Flex Erkek Günlük Ayakkabı
Skechers Go Walk Flex Erkek Günlük Ayakkabı
Skechers Go Walk Flex Erkek Günlük Ayakkabı
Skechers Go Walk Flex Erkek Günlük Ayakkabı
Skechers Go Walk Flex Erkek Günlük Ayakkabı
Skechers Go Walk Flex Erkek Günlük Ayakkabı
Skechers Go Walk Flex Erkek Günlük Ayakkabı
Skechers Go Walk Flex Erkek Günlük Ayakkabı
Skechers Go Walk Flex Erkek Günlük Ayakkabı
Skechers Go Walk Flex Erkek Günlük Ayakkabı

SKECHERS

Skechers Go Walk Flex Erkek Günlük Ayakkabı

Renk Kodu
Image
Image
Image
Beden
40
41
42
42.5
43
43.5
44
45
Paylaş:
WhatsApp
features1500 TL üzeri ücretsiz kargo
features10 gün içinde iade değişim
SEPETE EKLE
Ürün Açıklaması
Skechers Go Walk Flex Erkek Günlük Ayakkabı (Model: 216505TK-BKGY), özellikle şehir yaşamının hızlı temposuna ayak uydurmak isteyenler için tasarlanmış bir günlük spor ayakkabıdır. Samuray Sport'un sunduğu bu model, konfor, şıklık ve fonksiyonelliği bir arada sunar.

Üstün Konfor ve Teknoloji:
  • Air-Cooled Memory Foam® İç Taban Teknolojisi: Ayağınızın şeklini alarak mükemmel bir yastıklama sağlar ve gün boyu rahatlık sunar. 
  • ULTRA GO® Orta Taban Teknolojisi: Hafif ve duyarlı yapısıyla her adımda enerji geri dönüşümü sağlar, böylece daha uzun süreli yürüyüşlerde bile konforu artırır. 
  • Flex Pillars Dış Taban Teknolojisi: Farklı zeminlerde esneyerek mükemmel zemin kavrayışı ve denge sunar. 
  • Heel Pillow Topuk Yastığı: Ayağınızın topuk kısmını güvenli bir şekilde destekler ve ekstra konfor sağlar.

Tasarım ve Fonksiyonellik:

  • Kolay Giyilebilir Slip-On Tasarım: "Hands Free Slip-ins" koleksiyonunun bir parçası olarak, ellerinizi kullanmadan kolayca giyilebilir. 
  • Nefes Alabilir File Kumaş Üst Yüzey: Atletik file kumaş, ayaklarınızın hava almasını sağlar ve terlemeyi önler. 
  • Makinede Yıkanabilir Özellik: Kolay temizlik için makinede yıkanabilir, böylece bakım zahmeti minimuma iner
Yorumlar
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.

Çok Satanlar

adidas JZ2308 Power VIII Prime Lift Sırt Çantası
Ürünü İncele

ADIDAS

adidas JZ2308 Power VIII Prime Lift Sırt Çantası

adidas KR3321 Team Icon 25 Erkek Forma
Ürünü İncele

ADIDAS

adidas KR3321 Team Icon 25 Erkek Forma

5 Beden
adidas KR3320 Striped 24 Erkek Forma
Ürünü İncele

ADIDAS

adidas KR3320 Striped 24 Erkek Forma

6 Beden
adidas KR3287 Ent26 Jsy Erkek Forma
Ürünü İncele

ADIDAS

adidas KR3287 Ent26 Jsy Erkek Forma

5 Beden
adidas KR3286 Ent26 Jsy Erkek Forma
Ürünü İncele

ADIDAS

adidas KR3286 Ent26 Jsy Erkek Forma

6 Beden
adidas KR3284 Ent26 Jsy Erkek Forma
Ürünü İncele

ADIDAS

adidas KR3284 Ent26 Jsy Erkek Forma

6 Beden

Benzer Ürünler

Skechers Bobs Bamina 2 Erkek Ayakkabı
Ürünü İncele

SKECHERS

Skechers Bobs Bamina 2 Erkek Ayakkabı

8 Beden
Skechers Go Run Elevate 2.0 Fluid Motion Erkek Koşu Ayakkabısı
Ürünü İncele

SKECHERS

Skechers Go Run Elevate 2.0 Fluid Motion Erkek Koşu Ayakkabısı

8 Beden
Skechers Go Walk Flex Erkek Günlük Ayakkabı
Ürünü İncele

SKECHERS

Skechers Go Walk Flex Erkek Günlük Ayakkabı

8 Beden
Skechers 216919TK-BBK Go Walk Flex Erkek Günlük Spor Ayakkabı
Ürünü İncele

SKECHERS

Skechers 216919TK-BBK Go Walk Flex Erkek Günlük Spor Ayakkabı

8 Beden
adidas Grand Court Base Erkek Günlük Ayakkabı
Ürünü İncele

ADIDAS

adidas Grand Court Base Erkek Günlük Ayakkabı

10 Beden
adidas Advantage Base Unisex Günlük Ayakkabı
Ürünü İncele

ADIDAS

adidas Advantage Base Unisex Günlük Ayakkabı

16 Beden