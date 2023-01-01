New Balance 480 Siyah Unisex Spor Ayakkabı ML408-B5

New Balance 480 Siyah Unisex Günlük Ayakkabı, şıklığı ve konforu bir araya getiren tasarımıyla öne çıkıyor.

Hem kadınlar hem de erkekler için uygun olan bu model, günlük kullanıma ideal yapısıyla şehir hayatının vazgeçilmezi olmaya aday.

Siyah rengin zamansız şıklığı, dayanıklı dış yüzey ve yumuşak iç tabanla birleşerek gün boyu rahatlık sunar.

New Balance kalitesiyle üretilen 480 modeli, spor giyim tarzını tamamlamak isteyenler için mükemmel bir tercih.

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